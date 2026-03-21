Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DMM’den 'KKTC’de denizaltından füze fırlatıldı' iddiasına yalanlama

16:2821/03/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
KKTC karasularındaki füze iddiası asılsız çıktı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı" iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulanarak, Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karasularında yapılmış herhangi bir atışın bulunmadığı belirtildi.

DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı" iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir. Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur"


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
