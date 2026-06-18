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DMM'den 'yeşil pasaport' iddialarına yalanlama: Hiçbir değişiklik yaşanmamıştır

DMM'den 'yeşil pasaport' iddialarına yalanlama: Hiçbir değişiklik yaşanmamıştır

00:3418/06/2026, Perşembe
DHA
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DMM, yeşil pasaport sahiplerinin haklarında değişiklik olmadığını bildirdi.
DMM, yeşil pasaport sahiplerinin haklarında değişiklik olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla birlikte yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat hakkının sona erdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, AP raporunda hususi pasaport sahiplerinin mevcut haklarını kısıtlayan veya kaldıran herhangi bir karar bulunmadığını vurgulayarak, vatandaşların vizesiz seyahat haklarında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Açıklamada, kamuoyunda asılsız endişe oluşturmaya yönelik dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır” açıklamasını yaptı.

"Vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır"

DMM tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.



#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Yeşil Pasaport
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