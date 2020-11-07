Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Doğal banyo kesesi Hatayda nehir kıyısında yetiştiriyorlar getirisi iyi
HATAY TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal banyo kesesi: Hatay'da nehir kıyısında yetiştiriyorlar getirisi iyi

Hatay'da Asi Nehri kıyılarında yetiştirilen lif kabakları, farklı alanlarda temizlik ürününe dönüştürülüyor. Lifler, cilde sağladığı faydalar sayesinde Türkiye’nin birçok bölgesinde talep görüyor. Doğal banyo kesesine dönüşen ve sadece lif yapımı için yetiştirilen kabaklar, uzun bir sürecin ardından kullanıma hazır hale geliyor.

Haber Merkezi DHA
Suyu çok sevmesi dolayısıyla sulak alanlarda yetiştirilen kabakgiller familyasından olan lif kabakları, belli bir işlemden geçirildikten sonra bulaşık süngeri ve banyo kesesi olarak kullanılabiliyor.
Suyu çok sevmesi dolayısıyla sulak alanlarda yetiştirilen kabakgiller familyasından olan lif kabakları, belli bir işlemden geçirildikten sonra bulaşık süngeri ve banyo kesesi olarak kullanılabiliyor.

Defne ilçesinde evinin bahçesinde kabak lifi yetiştiren Nahya Güzelyurt, geçimini lif kabağından sağladığını belirtti.

Yörede birçok kişinin de kabak lifi sayesinde evine ekmek götürdüğünü aktaran Güzelyurt, “Nisan ayında ekiyoruz ve yavaş yavaş ağaç üzerinde ya da çubuk üzerinde büyüyor. Kabak lifi bakım ve su istiyor. Meyvesini bıraktıktan sonra yaklaşık 1- 2 ay içerisinde lif kabağı ortaya çıkıyor. Daha sonra kuruyor ve soyuluyor. Satarken ise fiyatları lif kabağını boyutuna göre değişiyor” dedi.

AA

"Alışan bırakamıyor"

Kabak lifinin cilt bakımında vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirten Nahya Güzelyurt, "Kabak lifinin cilde olan faydaları saymakla bitmez. Ciltteki ölü hücrelerin uzaklaştırılması ile hücre yenilenmesini teşvik ederek, cildin yenilenmesine fayda sağlar. Kabak lifi cildi beyazlatır. Bir defa kullandıktan sonra normal lif kullanmak istemiyorsunuz. Sert görüntüsü sizi yanıltmasın, suya girince yumuşuyor ve cildi tahriş etmiyor" diye konuştu.

AA

Hamamların olmazsa olmazı

Antakya Tarihi Uzun Çarşı’da aktarlık yapan Semir Eraslan, kabak lifinin yörede özellikle tercih edildiğini kaydetti.

AA

Lifin evlerin yanı sıra hamamlarda da tercih edildiğini belirten Eraslan, “Kabak lifi, yine yöremize özgü defne sabunu ile beraber banyolarımıza çok kullanılan doğal bir üründür. Bu lifimiz, yapısı gereği ciltte gözenekleri açıcı özelliği bulunmakla beraber cilde inanılmaz derecede faydası var” şeklinde konuştu.

AA
Abone Ol Google News
Kadıköyde maç başladı

Kadıköy'de maç başladı

​Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Bir ilde daha 65 yaş kısıtlaması

Bir ilde daha
65 yaş kısıtlaması

Yoğunluk haritası değişince ek tedbir alındı.
Aydadan sevindiren haber

Ayda'dan
sevindiren haber

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu edildi.
Yardımcıları <br>belli oldu

Yardımcıları
belli oldu

​Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.
Erdoğan yolun<br> adını açıkladı

Erdoğan yolun
adını açıkladı

Seyahat süresini 39 dakika kısaltıyor.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile berabere kaldı.

Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız

Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.
Bulgarlar <br>stokları tüketti

Bulgarlar
stokları tüketti

Koronaya iyi geliyor diye kutu kutu alıyorlar.
Falcao listede yok

Falcao listede yok

Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.
241 bina<br>için son bir ay

241 bina
için son bir ay

1999 depreminde hasar görmüşlerdi.
30 santim kar yağdı

30 santim kar yağdı

Yoğun kar o ilde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Otobüste<br> korona paniği

Otobüste
korona paniği

Testinin pozitif olduğunu ağzından kaçırdı ortalık karıştı.
Fay hattı boyunca oluştu

Fay hattı boyunca oluştu

Afyonkarahisar'da tedirgin eden görüntü.
16 köy daha kurtarıldı

16 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan ordusu darbe üstüne darbe vurdu.
Sahte kimlik çıktı

Sahte kimlik çıktı

​FETÖ'nün kilit ismi böyle yakalandı.
1. Lig ekibinde korona şoku

1. Lig ekibinde korona şoku

24 futbolcu olmak üzere 29 kişinin testi pozitif çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.