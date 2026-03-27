Dönüşte kontrolünü kaybetti: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde akşamüstü meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç.S. idaresindeki 34 FB 8450 plakalı motosiklet, dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.