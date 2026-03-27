Dönüşte kontrolünü kaybetti: Motosiklet sürücüsü yaralandı

00:3027/03/2026, Cuma
IHA
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, dönüş yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yola savrulan sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde akşamüstü meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç.S. idaresindeki 34 FB 8450 plakalı motosiklet, dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Tekirdağ
#Motosiklet
#Kaza
