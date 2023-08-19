DP'li Uzun: Gabar'da petrol arama ve üretimi konusunda ısrar edilmesi doğrudur

"Üniversitelerimizden birine bu sahaların açılmasını ve detaylı bir bağımsız raporlama yapılmasını öneriyorum. İki günlük saha ziyaretim sonrası şahsi kanaatim, proje riskler barındırıyor ama bu risk alınmalıdır. Dünyanın her geçen gün enerji krizine doğru sürüklendiği bir dönemde, umut vadeden böyle bir projede ısrar edilmelidir. Enerji bağımsızlığı meselesi bana göre Türkiye'nin hayati meselesidir. Bu iki nedenden dolayı Gabar'da petrol arama ve üretimi konusunda ısrar edilmelidir, ısrar edilmesi doğrudur."