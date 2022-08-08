Gündem Dünya Düzce Günlerinde çoşku bitmiyor
DÜZCE

‘Dünya Düzce Günleri’nde çoşku bitmiyor

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce’nin Türkiye’de ve dünyada tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Dünya Düzce Günleri kapsamında sekiz günlük festival düzenledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​‘Dünya Düzce Günleri’nde çoşku bitmiyor
Dünya Düzce Günleri Festivali dolu dolu geçti.

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 81 Dünya Düzce Günleri festivalinin ilk yedi günü dolu dolu geçti.

Festivalin açılış konserinde Fatma Turgut sahne aldı.

Festivalin ikinci gününde 70’ler, 80’Ler ve 90’ların unutulmaz şarkılarını seslendiren Retrobüs grubu sahne aldı. Retrobüs söylediği şarkılarla Düzcelileri geçmiş yıllara götürerek nostalji rüzgarı estirdiler.

Festivalin üçüncü gününde sahne rapçılarındı. Gençlerin yakından tanıdığı ve şarkılarını ezbere bildiği Tefo / Seko rap şarkılarını söyledikten sonra gecenin finalini Ayaz yaptı.

Düzceliler festivalin dördüncü gününde Karadeniz esintileriyle eğlendiler. İmara grubu Karadeniz yöresi şarkılarıyla hem horon teptirdi zaman zaman duygulandırdı.

Düzce’de konserlerin en kalabalık olduğu tarih 6 Ağustos tarihi oldu. Ünlü rock grubu Kolpa’nın sahne alması ve hafta sonu olmasının etkisiyle Düzceliler adeta Anıtpark’a aktı. Kolpa sevilen şarkılarıyla özellikle gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dünya Düzce Günlerinin yedinci gününde ilk olarak Müzisyen Pınar Süer sahneye çıktı. Ardından Türk Sanat Müziği’nin güçlü ismi Ayşe Taş, Düzcelilere sanat müziği ziyafeti sundu.

Düzceli Şevval Ekiz, festival programı kapsamında sahne aldı. O Ses Türkiye yarışmasında gönülleri kazanan ve hedefleri arasında kendisine ait şarkılarla müzik piyasasına girmek olan Ekiz, sahnede Düzcelilerin yakın ilgisiyle karşılaştı.

Etkinliklerin son günü olan 8 Ağustos günü ise hit olmuş parçaların mimarı Derya Uluğ sahne alacak. Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı ve sosyal mecra alanlarında milyonlarca hayranı olan Uluğ’un ise her zamankinden daha kalabalık olması bekleniyor.

Filmden esinlendi kendi yaptı

Filmden esinlendi kendi yaptı

ABD'ye davet ettiler: 100 bin lira bile verseler satmam.
Kiracıyı çıkarmak için üç kriter

Kiracıyı çıkarmak için üç kriter

​Tek tek sıralandı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
Çin ordusubölgeden çekilmiyor

​İki ülke arasında gerilimi yükseltecek hamle.

​Dünyanın yakından takip ettiği sevkiyat sürüyor.

​Çin'den koronavirüs kararı

Zelenskiy Avrupa'ya seslendi
LGS'de ikinci nakil<br>sonuçları açıklandı

LGS'de ikinci nakil
sonuçları açıklandı

​Öğrencilerin yüzde 97,6'sı istediği okula yerleşti.
Aracın boş olması<br>faciayı önledi

Aracın boş olması
faciayı önledi

​Üsküdar'da İETT otobüsü yoldan çıktı.
11 ile sarı kodlu uyarı

11 ile sarı kodlu uyarı

​Öğle saatlerine dikkat: Sel ve su baskınları olabilir.
Yedi araç<br>birbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​İstanbul-Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Beş yaralı.
Ateşkesi<br>yok sayarız

Ateşkesi
yok sayarız

​İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'e uyarı.
Ateşe verip<br>kurşun yağdırdılar

Ateşe verip
kurşun yağdırdılar

İstanbul ​Gaziosmanpaşa'da hareketli gece.

​Avrupa TANAP'ta kapasite artırımı talebinde bulundu.

​Tahıl koridoru “tam kapasite” çalışıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla buluşacak
Tarihi köprü<br>küle döndü

Tarihi köprü
küle döndü

Çin'de ​900 yıllık Wan'an Köprüsü'nde yangın çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.