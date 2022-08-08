​‘Dünya Düzce Günleri’nde çoşku bitmiyor

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 81 Dünya Düzce Günleri festivalinin ilk yedi günü dolu dolu geçti.

Festivalin açılış konserinde Fatma Turgut sahne aldı.

Festivalin ikinci gününde 70’ler, 80’Ler ve 90’ların unutulmaz şarkılarını seslendiren Retrobüs grubu sahne aldı. Retrobüs söylediği şarkılarla Düzcelileri geçmiş yıllara götürerek nostalji rüzgarı estirdiler.

Festivalin üçüncü gününde sahne rapçılarındı. Gençlerin yakından tanıdığı ve şarkılarını ezbere bildiği Tefo / Seko rap şarkılarını söyledikten sonra gecenin finalini Ayaz yaptı.

Düzceliler festivalin dördüncü gününde Karadeniz esintileriyle eğlendiler. İmara grubu Karadeniz yöresi şarkılarıyla hem horon teptirdi zaman zaman duygulandırdı.

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Düzce’de konserlerin en kalabalık olduğu tarih 6 Ağustos tarihi oldu. Ünlü rock grubu Kolpa’nın sahne alması ve hafta sonu olmasının etkisiyle Düzceliler adeta Anıtpark’a aktı. Kolpa sevilen şarkılarıyla özellikle gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dünya Düzce Günlerinin yedinci gününde ilk olarak Müzisyen Pınar Süer sahneye çıktı. Ardından Türk Sanat Müziği’nin güçlü ismi Ayşe Taş, Düzcelilere sanat müziği ziyafeti sundu.

Düzceli Şevval Ekiz, festival programı kapsamında sahne aldı. O Ses Türkiye yarışmasında gönülleri kazanan ve hedefleri arasında kendisine ait şarkılarla müzik piyasasına girmek olan Ekiz, sahnede Düzcelilerin yakın ilgisiyle karşılaştı.

Etkinliklerin son günü olan 8 Ağustos günü ise hit olmuş parçaların mimarı Derya Uluğ sahne alacak. Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı ve sosyal mecra alanlarında milyonlarca hayranı olan Uluğ’un ise her zamankinden daha kalabalık olması bekleniyor.