Düzce'deki kazada yaralanan 6 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dün, İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Egemen Küpçük (6), kaldırıldığı Düzce Üniversite Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Bu arada, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi sürüyor.
Dün, İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne Fatma Küpçük (65) ile 6 yaşındaki torunu Egemen Küpçük'e çarpmış, kazada sürücü ve yayalar yaralanmıştı.
Ağır yaralanan Fatma Küpçük, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Öte yandan, babaanne ve torununun cenazelerinin Yığılca ilçesindeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.