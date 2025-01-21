Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangın için başsağlığı mesajı: Hepimizi derinden üzmüştür

Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangın için başsağlığı mesajı: Hepimizi derinden üzmüştür

14:0921/01/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Emine Erdoğan, Bolu'daki yangının ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.
Emine Erdoğan, Bolu'daki yangının ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Felaketi yaşayan tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
ifadesini kullandı.



#Emine Erdoğan
#kartalkaya kayak merkezi
#yangın
#Bolu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? MSB Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları