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SİVAS

En tatlı festival başladı

Sivas’ta bu yıl ilki düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Bal Festivali başladı.

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Haber Merkezi İHA
En tatlı festival başladı
Ballı festival

Sivas Valiliği himayelerinde Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Bal Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi. Sivas Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Kültürü Turizm Müdürü Teoman Karaca, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Folklor ekibinin halay çekmesinin ardından konuşmalara geçildi. Programda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas‘ın bal üretiminde en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

“Bu eşsiz lezzetin ünü ülke sınırlarını aşmış durumdadır”

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, balın ününün ülke sınırlarını aştığını belirterek, “Geniş coğrafyası, akarsuları, doğal güzellikleri ve zengin bitki florasıyla Anadolu’nun saklı hazinesi Sivas, şifa kaynağı balın da en önemli üretim merkezlerinden birisidir. Baharın gelmesiyle yüksek rakımlı yaylaların, yeşilin her tonuna sahip tabiatın ve yüzlerce çeşit çiçek varlığının sofralarımıza sunduğu bu eşsiz lezzetin ünü ülke sınırlarını aşmış durumdadır. Sivas balı gibi değere sahip şehrimizde böyle anlamlı ve güzel festivalin gerçekleştiriliyor olmasından da büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Sivas Çiçek Balı üretimimiz projelerimizle birlikte 10 bin tonu geçecektir”

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas çiçek balında üretimin projelerle birlikte 10 bin tonu geçeceğini söyleyerek, “Geniş coğrafyası mikro klima özelliği gösteren bölgeleri, geniş meraları, zengin bitki florası ve endemik bitkileriyle arıcılık açısından ülkemizin en önemli merkezilerin bir tanesidir. Arıcılık işletme sayısında ülkemizde ikinci sırada yer alan, bal üretiminde ise üçüncü sırada yer alan ilimiz yerel kaynaklardan yaptığımız projelerle hedeflediğimiz birinci sıraya çıkacaktır. Şu anda 7 bin tona ulaştığımız Sivas Çiçek Balı üretimimiz projelerimizle birlikte 10 bin tonu geçecektir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tek tek standları gezerek bal üreticilerinden bilgi aldı. Program protokol üyelerinin ekmeğe bal sürüp vatandaşa dağıtmasıyla sona erdi. Festivalin 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle süreceği bildirildi.

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