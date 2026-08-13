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Enerjinin Kızıleması

Enerjinin Kızıleması

Haber Merkezi
11:20, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:37, 13/08/2026, Perşembe
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Enerjinin Kızıleması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda

Bakan Bayraktar, dışa bağımlılığın bitişi için kritik yılı açıkladı. Dev bağımsızlık planında neler var?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gençlerle bir araya geldi. “Küresel Sistemin Kırılma Noktası: Enerji Diplomasisi” başlıklı panelde Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunu, Karadeniz’den Somali’ye uzanan sahayı ve nükleer teknolojideki hedeflerini gençlerin sorularıyla değerlendirdi.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirme hedefine ilişkin tarih veren Bayraktar, “En azından 2035 için bir şeyler söyleyebilirim” diyerek enerji bağımsızlığı konusunda hedefe işaret etti. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak için farklı alanlarda çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti.

Türkiye’nin enerjide bağımsızlığını “Kızılelma” olarak tanımlayan Bakan Bayraktar, “Türkiye’nin Kızılelması olarak enerjide dışa bağımlılığını bitirmeyi koyuyoruz. En azından 2035 için bir şeyler söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin kendi petrol ve doğal gaz kaynaklarını üretmesinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarında da yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Sakarya’dan Gabar’a enerjide bağımsızlık hamlesi

Sakarya Gaz Sahası ve Gabar’daki petrol üretimine dikkat çeken Bayraktar, “Kendi petrolümüzü, doğalgazımızı; Sakarya Gaz Sahası’nda yaptıklarımız, Gabar'daki petrol, yurtiçinde, yurtdışında yaptıklarımız bir taraftan.” dedi. Enerji bağımsızlığının yalnızca petrol ve doğal gazla sınırlı olmadığını vurguladı, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Bayraktar ayrıca madenlerin de enerji bağımsızlığı hedefinin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek özellikle kritik ve stratejik madenlerde Türkiye’nin bağımsızlığının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bakan Bayraktar’ın açıklamaları, Türkiye’nin enerji politikasında 2035’i önemli bir hedef yılı olarak konumlandırdığına işaret etti.

2035’te 8-10 milyon elektrikli araç

Elektrikli ulaşım dönüşümüne de özel vurgu yapan Bakan Bayraktar, 2035 yılına kadar Türkiye yollarında 8 ila 10 milyon elektrikli aracın olmasını beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye'nin de stratejik olarak önüne koyduğu hedeflerden bir tanesi de ulaştırmadaki dönüşüm. Yani elektrikli araçlar, elektrikli otobüsler... Bizim kafamızdaki eğer strateji uygulanırsa Türkiye'de 8 ila 10 milyon araç 2035'te yollarda olacak. İşte belediyelerimizin kullandığı otobüsler… Özellikle şehir içerisinde elektrikli olmasını istiyoruz. Hem şehrimizin havasının daha temiz olması için, daha çevreci olması için hem de o dışa bağımlı olduğumuz alanlardan bizi kurtarabilmesi için. Dolayısıyla orası önemli.“

Su konusuna da dikkat çeken Bayraktar, “Dünyada çok büyük bir sıkıntı gözüküyor. Su konusunu da gündeminize almanızda fayda olabilir. Ama su konusunda da özellikle deniz suyunu arıtmayla alakalı bir sürece doğru... Yani bu daha çok Körfez ülkelerinde alışık olduğumuz konular ama artık Türkiye'de de ve birçok ülkede de deniz suyu arıtmayla su ihtiyacının, tatlı su ihtiyacının karşılandığı bir döneme doğru gidiyoruz. Onun için ne lazım? Yine elektrik lazım.” dedi.

Başlıklar :Bosphorus Diplomasi ForumuEnerjiEnerji Bakanı
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