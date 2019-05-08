Erdoğan Kara Harp Okulu'nda: Fırat'ın doğusunu terörden sizler temizleyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan, "En yakın zamanda Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Askerlik daima insanlığın daima var olan güvenlik ihtiyacı sebebiyle dünyanın en eski ve onurlu mesleklerinden biridir. Bu görevi yerine getirmek fiziki şartların ve cesaretin yanında kalbinde derin vatan ve millet sevgisini temsil edenlere güçlü bir bağlılığı beraberinde getirir. Türk Milleti hep bölgesinin ve dünyanın en iyi askeri gücü olarak var olmuştur. Bizim milletimizde öyle bir yürek, öyle bir taktik zeka vardır ki, askeri mücadeleyi kazanacak bir yolu daima bulur. Bu özelliğimizi eğitim ve donanımla teçhiz ettiğimizde Allah'ın izniyle önümüzde kimse duramaz. Devletimizin tarihine baktığında bu gerçeğin sayısız örneklerini görmek mümkündür. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordumuzun insan kaynağını yetiştirme sistemini yeniden düzenledik ve Milli Savunma Üniversitemizi kurduk.

"15 Temmuz ihanetinin yol açtığı tahribatı ortadan kaldırmayı başardık"

Özelikle Milli Savunma Bakanlığımız, rektörümüz, dekanlarımız ve hocalarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum. Öğrencileri bu ecdat mesleğini tercih ettikleri için özellikle kutluyorum. Sizlerin çabaları ve gayretleriyle 15 Temmuz ihanet çetesinin peygamber ocağı olarak gördüğümüz yol açtığı tahribatı kısa sürede ortadan kaldırmayı başardık. Hamdolsun milletimiz ordusuna ve askerine kararlılıkla sarılıyor.

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"Zaferlerimizle tarihe yön verdik"

15 Temmuz sonrasında ordumuzun ardı ardına yürüttüğü operasyonda bu büyük kucaklaşmanın çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha muhteşem başarılara hep birlikte imza atacağız. Zaferlerimizle tarihe yön verdik.

"Fırat'ın doğusunda terör örgütlerini sizler temizleyeceksiniz"

Çanakkale'de, Ku'tül Amare'de, İstiklal Harbi'nde destan yazan ordu işte bu orduydu. Kore halkının bağımsızlığı için vatanımızdan binlerce kilometre ötede cesaretle çarpışan yine sizdiniz. Kıbrıs'ta katil çeteleri altında inleyen milletimizi kurtaran yine sizdiniz. Afganistan'da ülkemizi yine sizler temsil ettiniz. Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, karada, denizde, havada haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük kudretimiz yine kahraman ordumuzdur.