Erzan’a 102 yıl hapis

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yargılanan tutuklu sanık Seçil Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatları, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundu. Savunma yapan sanık Erzan da sistem kurmadığını, kendisinden zorla para alınmaya çalışıldığını ve hiç kimseye fon demediğini iddia etti.

Sarmalın içine düştüğünü belirten Erzan son sözünde "Ben kimseyi aldatmadım. Bu kadar paranın içerisinde menfaat elde etmiş olsam kiramı öderdim. Kiramı ödeyemedim. Milletten 5 bin TL borç mu isterdim.Ev hapsinde olsam kaçmam. Annemi bir daha hiç göremeyecek miyim. Kaçsam kaçardım. Tahliyemi istiyorum. Hakkaniyetli davranmanız için yalvarıyorum" dedi. Son sözü sorulan diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme Seçil Erzan'ı 27 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçu ile "özel belgede sahtecilik" suçundan toplam 102 yıl 4 ay hapse çarptırdı.