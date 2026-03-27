Erzincan’da dehşet: Aracının yanında alevler içinde kaldı

Erzincan’da dehşet: Aracının yanında alevler içinde kaldı

00:1127/03/2026, Cuma
IHA
Alevlerden kaçan yaralı su kanalında bulundu.
Alevlerden kaçan yaralı su kanalında bulundu.

Erzincan’da akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak ağır yaralandı. Aracının yanında alevler içinde kalan şahsın, kurtulmak için su kanalına atladığı iddia edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Erzincan’da bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle yanarak ağır yaralandı.

Ulalar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.Ş. isimli kişi aracının yanında alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, alevlerden kurtulmak isteyen yaralı, su kanalına atladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan M.Ş., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.Ş.’nin entübe edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayın nedeni araştırılıyor.



#Erzincan
#Otomobil
#Alev
