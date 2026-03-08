Erzincan Valisi Aydoğdu'dan şehit annesine 8 Mart ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Şehit Jandarma Astsubay Tamer Meriç’in annesi Salehe Meriç’i ikametinde ziyaret etti. Ziyarette şehit yakınlarıyla bir araya gelinerek Kadınlar Günü ve yaklaşan Ramazan ayı tebrik edildi.
Ziyarette, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl de Vali Hamza Aydoğdu’ya eşlik ettiler.