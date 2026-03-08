Yeni Şafak
Erzincan Valisi Aydoğdu'dan şehit annesine 8 Mart ziyareti

18:388/03/2026, Pazar
IHA
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Şehit Jandarma Astsubay Tamer Meriç’in annesi Salehe Meriç’i evinde ziyaret etti
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Şehit Jandarma Astsubay Tamer Meriç’in annesi Salehe Meriç’i ikametinde ziyaret etti. Ziyarette şehit yakınlarıyla bir araya gelinerek Kadınlar Günü ve yaklaşan Ramazan ayı tebrik edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annesini ziyaret etti.


Vali Aydoğdu, Şehit Jandarma Astsubay Tamer Meriç’in annesi Salehe Meriç’i evinde ziyaret etti.

Şehit annesi ve aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Aydoğdu, Ramazan ayını tebrik ederek Salehe Meriç’in ve tüm şehit annelerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Aydoğdu,
"Vatanımız, bayrağımız, milletimiz ve mukaddesatımız için canlarını feda eden kahramanlarımız ve onların emanetleri bizim başımızın tacıdır."
ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl de Vali Hamza Aydoğdu’ya eşlik ettiler.



