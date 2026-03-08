İletişim Başkanı Duran: Güçlü kadın güçlü toplumu inşa eder

"28 Şubat sürecinde yaşanan, üniversite hayatından kamuya ve özel sektöre uzanan engellemeler, şükür ki bugün tek tek aşıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inanç özgürlüğünün önündeki tüm engeller ortadan kaldırıldı. Türkiye, özellikle son 24 yılda kadın haklarını güçlendirmeye yönelik kamu politikaları ve anayasal düzenlemelerle kadın-erkek eşitliğini müesses hale getirme adına önemli adımlar atmıştır. Bu süreçte kadın istihdamını artırmaya dönük teşvikler hayata geçirilmiş, girişimci kadınlara kredi ve hibe programları sunulmuş, doğum-süt izni ve çocuk yardımı gibi uygulamalarla hukuki eşitliğin fiili zemini güçlendirilmiştir. Artık Türkiye'de kadınlar yalnızca sahada değil, karar alma mekanizmalarında da daha etkin biçimde yer almaktadır"