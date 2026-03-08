İletişim Başkanı Duran: Güçlü kadın güçlü toplumu inşa eder

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, geçmişteki engellemelerin aşıldığını belirterek "Kadının onuru, emeği ve toplumsal kıymeti bizim için modern bir hak arayışının ötesinde, medeniyetimizin temel değerleri arasında yer alan köklü bir anlayışın ifadesidir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Hayata Dokunan Kadınlar" isimli fotoğraf sergisinin açılışı düzenlendi.
Açılışta konuşan Duran, etkinliğin yalnızca bir takvim gününü anmak için değil, kadınların toplumsal yaşamdaki etkin rolünü vurgulamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.
Kadın emeğinin tarihsel dönüşümüne değinen Duran, "Kadının onuru, emeği ve toplumsal kıymeti bizim için modern bir hak arayışının ötesinde, medeniyetimizin temel değerleri arasında yer alan köklü bir anlayışın ifadesidir. Kültürümüzde kadın, toplumu kuran ve dönüştüren asli bir öznedir." diye konuştu.
"Güçlü kadın güçlü toplumu inşa eder"
Duran, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar milletin kader anlarında sorumluluk aldığını vurguladı.
Cumhuriyet ile kadınların seçme ve seçilme hakkına birçok Batı ülkesinden önce kavuştuğunu hatırlatan Duran, ancak geçmişte kadınların inançları nedeniyle eğitim ve iş hayatından dışlandığı dönemlerin de yaşandığını anımsattı.
Duran, şöyle konuştu:
Kadının güçlenmesi ile ailenin güçlenmesinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirten Duran, şiddetten arındırılmış bir hayat ve ekonomik güvencenin önemine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda ziyarete açılan sergide, 1934-1986 yılları arasında çekilen 41 fotoğraf yer alıyor.
Seçkide, çay hasadındaki işçilerden seramik fabrikası çalışanlarına, Ankara Radyosu'ndaki ilk kadın spikerlerden Türkiye'nin ilk kadın taksi şoförüne kadar, hayatın her alanında iz bırakan kadınların hikayeleri aktarılıyor.