Emine Erdoğan’dan 8 Mart mesajı: Kadın varsa yarın vardır

Emine Erdoğan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tarihin sayfaları, kadınların sarsılmaz mücadelesiyle yazılmıştır. Bugün ise bu mücadele, sesini daha gür çıkarıyor; bilimin, sporun, sağlığın, sanatın, siyasetin, ekonominin tam kalbinde, değişimin öncüsü olmaya devam ediyor. Devletimiz, kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışıyor. Çünkü kadın güçlü olduğunda, aile de toplum da güçlü olur. Kadın varsa, yarın vardır. Dün ve bugün, emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.




