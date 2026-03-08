Cevdet Yılmaz'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile yeni bir dönem başlıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Kadınsız kalkınma yarım kalır. Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile yeni bir dönem başlıyor. Yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla geleceği kadınlarla birlikte inşa ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
