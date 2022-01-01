Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Hayat

İyi ki vardın Eren ve Ferhat

Şehit Eren Bülbül'ün hikayesi beyazperdede... Maçka’da teröristlerin yerini görevlilere gösterdikten sonra Astsubay Ferhat Gedik ile beraber şehit edilen Eren’in duygulu hikayesi TRT yapımı olarak sinemalardaki yerini aldı. Özer Feyzioğlu’nun yönettiği filmi Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı Mustafa Uslu hayata geçirdi. Duygulu ve gişede karşılığını bulacak bir çalışma...