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HATAY

Esed İdlib’ten derhal çekilmeli

Hatay’a sınır birliklerini denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ardından Serinyol’da komutanlarla İdlib’te yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı. “Rejim unsurları Astana Süreci’nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmeli” diyen Akar, Rusya’yı bu konuda tedbir almaya davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır hattındaki birlikleri denetledi. Akar ile komutanlar, Hatay Valiliği’ni de ziyaret etti. Akşam saatlerinde Ankara’ya dönen Akar ve Güler Cumhurbaşkanlığı Muhafız alayında askerlerle birlikte if tar yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır hattındaki birlikleri denetledi. Akar ile komutanlar, Hatay Valiliği’ni de ziyaret etti. Akşam saatlerinde Ankara’ya dönen Akar ve Güler Cumhurbaşkanlığı Muhafız alayında askerlerle birlikte if tar yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerinde yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında gittiği Hatay Serinyol’da önemli bir toplantıya başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, 2. Ordu Komutan Vekili Sinan Yayla, sınır birliklerinin komutanları ve ilgili kurumlardan yetkililerin de bulunduğu toplantıda, İdlib’deki son gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Akar, Suriye'deki rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü belirtti.

"Rejim, Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor. Bu saldırılar gözlem noktalarımızın güvenliği için de risk oluşturuyor" diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

  • "Rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması için Rusya Federasyonu'ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz. Türkiye, mutabakatlar doğrultusunda bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir.”

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