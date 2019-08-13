Eskişehir'de orman yangını Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor.

Haber Merkezi 13 Ağustos 2019, 21:01 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019, 21:06 AA