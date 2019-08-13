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ESKİŞEHİR

Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor.

Haber Merkezi AA
Eskişehir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Eskişehir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Eskişehir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Eskişehir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Eskişehir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Eskişehir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle alevlere müdahale edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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