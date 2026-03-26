Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eurofighter’da yeni imza

Eurofighter’da yeni imza

04:0026/03/2026, Perşembe
G: 26/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - İngiltere Savunma Bakanı John Healey
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - İngiltere Savunma Bakanı John Healey

Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter savaş uçakları için yeni bir adım atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiliz mevkidaşı John Healey, Eurofighterların idame ile işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı. Proje kapsamında ekipman ve mühimmat alımına ilişkin imza Ekim 2025’te atılmıştı.

Türkiye ve İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon Projesi’nde yeni bir adım atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, dün başkent Londra’da bir araya geldi. İki bakan yaptıkları görüşmede, savunmada iş birliği konularını ele aldı. Görüşmelerin ardından her iki bakan tarafından Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Açıklamada, tarafların, iş birliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Proje kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşme ise 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer tarafından imzalanmıştı” denildi.

44 UÇAK İÇİN İMZA ATILMIŞTI

27 Ekim 2025’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Eurofighter uçakları için anlaşma imzalanmıştı. Açıklamaya dair açıklama yapan Yaşar Güler “İngiltere’den 20 adet, Katar ve Umman’dan 12’şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz” demişti. Öte yandan Katar'dan alınacak uçak sayısının 24'e çıkabileceği de belirtiliyor.


#Türkiye
#İngiltere
#Eurofighter
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB takvimi 2026: Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Resmi tarihler