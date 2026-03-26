Eurofighter’da yeni imza

Türkiye ve İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon Projesi’nde yeni bir adım atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, dün başkent Londra’da bir araya geldi. İki bakan yaptıkları görüşmede, savunmada iş birliği konularını ele aldı. Görüşmelerin ardından her iki bakan tarafından Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Açıklamada, tarafların, iş birliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Proje kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşme ise 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer tarafından imzalanmıştı” denildi.

44 UÇAK İÇİN İMZA ATILMIŞTI

27 Ekim 2025’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Eurofighter uçakları için anlaşma imzalanmıştı. Açıklamaya dair açıklama yapan Yaşar Güler “İngiltere’den 20 adet, Katar ve Umman’dan 12’şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz” demişti. Öte yandan Katar'dan alınacak uçak sayısının 24'e çıkabileceği de belirtiliyor.



