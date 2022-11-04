Gündem Evlat hasreti bin 159 gündür devam ediyor
DİYARBAKIR

Evlat hasreti bin 159 gündür devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 159 gündür kararlılıkla devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Evlat hasreti bin 159 gündür devam ediyor
3 Eylül 2019’da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 159’uncu gününde devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır’da bulunan aileler, 3 Eylül 2019’da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 159’uncu gününde devam ediyor.

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK’dan hayır gelmeyeceğini kaydederek, ’teslim olun’ çağrısı yaptı.

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Aydın, “Evladım 15 yaşında iken Diyarbakır’ın Sur ilçesinde HDP tarafından kandırılarak terör örgütüne gönderildi. Kürt için mücadele verdiklerini söylüyorlar ama çadırdaki bütün anneler Kürt. Bunlar hiçbir zaman Kürdü temsil etmediler, bütün dünya feryadımızı duydu bir tek HDP duymadı. Biz burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz, insan hakları bizim çocuklarımız için yok mu, bir gün gelip burada açıklama yapmadılar. Maalesef çocuklarımıza sahip çıkmadılar, devletimiz sahip çıktı. 38 evladımızı terör örgütünden kurtardılar, HDP’nin kapısından kalkmayacağız. Ölene kadar kapılarından kalkmayacağız, HDP ve vekillerini vicdana davet ediyoruz” dedi.

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