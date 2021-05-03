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Gündem Fenomen olmak için iki kız çocuğunu darp etmişlerdi İfadeleri alındı
İZMİR

Fenomen olmak için iki kız çocuğunu darp etmişlerdi: İfadeleri alındı

İzmir’in Konak ilçesinde sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuğunu dövüp videolarını çeken ve sosyal medyada paylaşan A.Ç ve B.D'nin, pedagog eşliğinde ifadeleri alındı.

Haber Merkezi DHA
Fenomen olmak için iki kız çocuğunu darp etmişlerdi: İfadeleri alındı
10 dakika boyunca öldüresiye darp edildiğini söyleyen 14 yaşındaki İ.E., kendileri dayak yerken o anları videoya çeken üç erkek olduğunu fark ettiğini söyledi.

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 kişinin, fenomen olmak için kendilerinden küçük kız çocuklarını dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaşması olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Ç. ve B.D. olduğunu belirledi.

Yaşları 18'in altında

Yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki kız, ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. A.Ç. ve B.D.'nin Çocuk Şube'ye gelerek pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.

Ne olmuştu?

Dün, Konak ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda tanımadıkları iki kız tarafından dövülen ve dövüldükleri anlar 3 erkek tarafından cep telefonuyla kaydedilen İ.E. ve H.K'nin ailesi, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olmuş, aileler sosyal medyada görüntüleri yayımlamak için kavga çıkarıldığını ileri sürmüştü.

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