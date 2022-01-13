FETÖ'den aranan Kaynak Holding'in eski mali işler koordinatörü yakalandı

Mustafa Destici'den HDP'li Semra Güzel'e tepki: Milletvekili olmak hiç kimseye terör örgütünü övme ve terör örgütüyle iltisak kurma hakkı vermez

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



HDP'li Semra Güzel'e tepki gösteren ve dokunulmazlığının ivedilikle kaldırılması gerektiğini ifade eden Destici, HDP grubu içerisinde PKK terör örgütü üyeleriyle bağlantılı olan birçok kişi daha olduğunu belirtti.



Mustafa Destici, 'Milletvekili olmak, hiç kimseye terör örgütünü övme, terör örgütü ile iltisak kurma hakkı vermez. HDP'nin eş başkanlarından tutun da grup başkanvekillerinden, vekillerine kadar hepsi Kandil'de ve üst yürütme kurullarında belirlenmektedir. Bunlar ya teröristlerin eşidir ya da daha önce dağda görev yapmıştır.' dedi





