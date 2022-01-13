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ŞANLIURFA

JASAT bir yılda 600 olayı aydınlattı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2020 yılı Eylül ayında kurularak faaliyetlerine başlayan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) son bir yıl içerisinde müdahale ettiği 696 olaydan 600’ünü aydınlattı.

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Haber Merkezi İHA
JASAT bir yılda 600 olayı aydınlattı
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Şanlıurfa’da 2020 yılında kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2021 yılında toplam 696 olaya müdahale ederek 600’ünü aydınlattı.

Ekipler müdahale ettikleri olaylarda, 36 adet uzun namlulu silah, 50 adet tabanca, 27 adet av tüfeği, 37 adet yivsiz av tüfeği, 108 adet kurusıkı tabanca, 8 bin 635 adet mühimmat, 133 kilogram kubar esrar, beş kilo eroin, 7 bin 248 kök kenevir, bir kilo 883 gram metamfetamin, 2 bin 115 adet uyuşturucu hap, 10 bin 656 litre sahte alkol, piyasa değeri 4 milyon Türk Lirası olan 216 adet elektronik eşya bir adet gümrük kaçağı otomobil, üç adet suçta kullanılan araç, iki adet çalıntı motosiklet, bir adet çalıntı traktör, 77 adet güneş paneli, üç adet jeneratör, 6 ton çit teli, 6 bin paket kaçak sigara, 22 ton sahte gübre, 323 adet tarihi eser, 33 bin adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirilmiştir. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 670 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 460’ı tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.

Yakalananlardan 63 şahsın kasten öldürme suçundan firari olarak arandığı, 51 şahsın ise terör suçundan arandığı belirlendi.

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