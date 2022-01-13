Twitter ırkçı tweet'ini sildi: Tepkilerin hedefi olan Leman Sam geri adım attı 'Genelleme yapmam yanlış'

Yaptığı söylemlerle sıkça gündeme gelen şarkıcı Leman Sam, Twitter'dan yaptığı son paylaşımla yine tartışmalara neden oldu. Leman Sam sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi."

TWİTTER' SİLDİ

Leman Sam ırkçı ifadeleri sonrası büyük tepki çekti. Sam'ın "Soysuz Araplar" ifadelerini kullandığı paylaşımı Twitter tarafından silindi.

HAYAT Leman Sam'dan tepki çeken ırkçı paylaşım: Soysuz Arapların ne mal olduğunu herkes anladı

'BİR DİNİ, IRKI HEDEF ALMAM'

Sam, paylaşımına gelen tepkilerin ardından bir açıklama daha yaparak, "Genelleme yapmam yanlış olabilir" ifadelerini kullanarak geri adım attı.

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Sam'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Tweet’i izlediğim bu video üzerine attım. Çocuklara hayvanlara yeşil alanlara yapılan her türlü hainlikler karşısında, hangi ülke veya ırk olursa olsun tepkim aynıdır. Bu kez katarlı idi. Bir dini ve ırkı hedef almam. İlk kez böyle bir mesaj atmadım. Genelleme yapmam yanlış olabilir."