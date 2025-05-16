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FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 101 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 101 kişi gözaltına alındı

08:2516/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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27 ilde FETÖ'ye operasyon: 101 şüpheli yakalandı.
27 ilde FETÖ'ye operasyon: 101 şüpheli yakalandı.

FETÖ'ye yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu,
Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

27 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.
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