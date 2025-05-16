FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 101 kişi gözaltına alındı

27 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.