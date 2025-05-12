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Yaşlılara FETÖ tuzağı: Dolandırıcılar 200 bin TL kredi kullandırdı

Yaşlılara FETÖ tuzağı: Dolandırıcılar 200 bin TL kredi kullandırdı

21:2012/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Telefon dolandırıcılığı son anda önlendi
Telefon dolandırıcılığı son anda önlendi

Afyonkarahisar'da 75 yaşındaki yaşlı adamı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiği yalanını söyleyerek 200 bin TL dolandırmaya çalışan telefon dolandırıcılarının oyununu gerçek polisler bozdu.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir kadın, evde 75 yaşındaki K.K., isimli babasıyla otururken kendisi polis olarak tanıtan şahısların aradığını, babasının panikle evden ayrıldığını, kendisine ulaşamadığını, telefonunun sürekli meşgul olduğunu, dolandırıcılık olayına maruz kalabileceğini söyleyerek yardım istedi.


POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri ihbarcı şahıstan babasının eşkâl bilgisi alınmış ve hangi bankalarda hesabı olduğu araştırılmaya başladı. Bir süre sonra ekipler söz konusu eşkâle uyan kişinin bir bankanın şubesinde olduğunu tespit etti. K.K., ile görüşen ekipler kendisini polis olarak tanıtan kişinin evden çıktıktan sonra hesaplarının FETÖ/PYD terör örgütü adına kullanıldığını, operasyon yapılacağını beyan ederek K.K.'den IBAN adresine para göndermesini istediğini söyledi.


200 BİN TL KREDİ KULLANDIRDILAR

K.K. ise ilerleyen yaşından dolayı bu işlemleri yapamayınca söyleyince bu defa dolandırıcı şahıs kendisinden bankacılık şifrelerini istediği ve bu şifrelerle şahsın hesabından 200 bin TL kredi kullandırdığı tespit edildi. Ancak polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle paranın çıkışı olmadan ekipler banka görevlilerini ikaz ederek paraya bloke koydurarak, yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

#FETÖ
#Telefon dolandırıcılığı
#Kredi
#Dolandırıcılık
#Afyonkarahisar
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