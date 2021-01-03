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GAZİANTEP

Feyza böyle ölüme gitti!

Feyza böyle ölüme gitti!

Gaziantep’te sosyal medyadan “Ben bir yerden atlamam Allah korkum var benim, biri atmıştır” paylaşımı yaptıktan 4 ay sonra hayatını kaybeden Feyza Nur Saydam’ın erkek arkadaşından ayrıldığı için intihar ettiği ifade edildi.

Burak Doğan Yeni Şafak
Feyza Nur Saydam
Feyza Nur Saydam

Gaziantep’te sosyal medyadan “Ben bir yerden atlamam Allah korkum var benim, biri atmıştır” paylaşımı yaptıktan 4 ay sonra hayatını kaybeden Feyza Nur Saydam’ın erkek arkadaşından ayrıldığı için intihar ettiği ifade edildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Saydam’ın babası, kızının bir arkadaşı ile bulundukları sitenin bahçesinde bir süre konuştuktan sonra eve gelip odasına çekildiğini, olayın da bundan sonra meydana geldiğini anlattı.

  • Acılı Baba özetle şunları anlattı: “Yaklaşık yarım saat sonra arkadaşı arayarak Feyza’ya ulaşamadığını söyledi. Feyza’nın odasını kontrol ettik ve odada olmadığını fark ettik. Binanın terasına çıkıp aşağıya baktığımda kızımı yerde yatar vaziyette gördüm. Ve 112 vasıtasıyla hastaneye intikal ettirdik.” Feyza’nın kız kardeşi ise babasının ifadelerini doğruladı. Bu ifadeler üzerine olayın intihar olabileceğini değerlendiren polis Feyza’nın erkek arkadaşı olduğu belirtilen üniversite öğrencisi H.K.’nın ifadesini aldı.

TARTIŞTIK, AYRILDIK

H.K. ifadesinde özetle şunları kaydetti: “Yaklaşık 5 ay önce arkadaş olduk. Evlenmeyi düşünüyorduk. Olay günü akşam saatlerinde buluşup sohbet ettik, evlerimize gittik. Saat 22.00 sıralarında telefonda görüntülü konuştuk. Bazı konularda tartışınca ayrılmak istediğimi söyleyerek görüşmeyi sonlandırdım. Ayrıca telefondan ve sosyal medya hesaplarından da engelledim. Daha sonda kendisini 2-3 defa daha aradım ancak telefonu açmadı. Polisler geldiğinde öldüğünü öğrendim.” Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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