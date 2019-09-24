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ŞANLIURFA

Fırat'ın doğusunda ikinci kara devriyesi

Türkiye ile ABD birlikleri Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge için ikinci kara devriyesine başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat'ın doğusunda ABD ile kara devriyesi
Fırat'ın doğusunda ABD ile kara devriyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı.

ZIRHLI KONVOYLAR SINIRI GEÇTİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 15 kilometre doğusunda Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, ABD askeri konvoyuyla buluştu.

AA
Fırat'ın doğusunda ABD ile kara devriyesi
TSK ve ABD unsurları, Telabyad kırsalında kara devriyesi gerçekleştirecek.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

  • TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.

AA
Fırat'ın doğusunda ABD ile kara devriyesi
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