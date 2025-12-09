Yeni Şafak
Fransa’dan Yalova’ya gelen tırda 37 kilo 742 gram esrar ele geçirildi

16:589/12/2025, Salı
AA
Fransa'dan gemiyle Yalova'ya gelen tırda uyuşturucu ele geçirildi
Fransa'dan gemiyle Yalova'ya gelen tırda uyuşturucu ele geçirildi

Fransa'dan Yalova Ro-Ro Limanı'na gemiyle gelen tırda yapılan kontrolde 37 kilo 742 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, risk analizi ve saha çalışmaları çerçevesinde Fransa'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yalova Ro-Ro Limanı'na gelen, sürücülüğünü H.Y'nin yaptığı tırda arama gerçekleştirdi.

Aramada, 48 paket içerisinde 37 kilo 742 gram esrar ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltında

Uyuşturucuların Türkiye'deki alıcılarına yönelik olarak Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince yapılan operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Sürücünün de aralarında bulunduğu 5 zanlının işlemleri sürüyor.





#uyuşturucu
#Yalova
#Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği
#Yalova Ro-Ro Terminal
