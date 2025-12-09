Fransa’dan Yalova’ya gelen tırda 37 kilo 742 gram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, risk analizi ve saha çalışmaları çerçevesinde Fransa'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yalova Ro-Ro Limanı'na gelen, sürücülüğünü H.Y'nin yaptığı tırda arama gerçekleştirdi.