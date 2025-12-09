Yeni Şafak
Uyuşturucu operasyonunda 145 bin TL suç geliri ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 145 bin TL suç geliri ele geçirildi

09:399/12/2025, Salı
IHA
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Manisa’nın Akhisar gişelerinde durdurulan araçta sentetik ecza, uyuşturucu madde ve suç geliri olduğu düşünülen 145 bin TL para ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otoyol jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar gişelerinde 09 Aralık 2025 günü saat 02.00 sıralarında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan adli aramada 260 adet çeşitli sentetik ecza hapı, 5 gram uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 145 bin TL suç geliri para ele geçirildi.


Araçta bulunan M.R.G. (40), H.A. (36) isimli erkek şahıslar ile Ü.A. (20) isimli kadın şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.



