Uyuşturucu operasyonunda 145 bin TL suç geliri ele geçirildi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar gişelerinde 09 Aralık 2025 günü saat 02.00 sıralarında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan adli aramada 260 adet çeşitli sentetik ecza hapı, 5 gram uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 145 bin TL suç geliri para ele geçirildi.