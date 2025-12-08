Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

15:578/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede, şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.
Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede, şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Ordu polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şahsın midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı. Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin, il dışından kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen 2 kişiyi uygulama noktasında durdurarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında suç unsuruna rastlanmazken, şahıslardan birinin uyuşturucu maddeyi yutarak taşıdığı değerlendirilerek hastaneye sevk edildiği öğrenildi.


Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede, şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin ardından, 40 adet kapsül halinde yaklaşık 407 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan F.J. ve A.R.S. isimli 2 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Ordu
#uyuşturucu
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Asgari ücret maratonu başlıyor: İlk toplantı tarihi ve masadaki zam senaryoları netleşti