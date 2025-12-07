Yeni Şafak
Tuzla'da yasa dışı buluşmaya operasyon: 46 araç men milyonluk ceza

7/12/2025, Pazar
IHA
Tuzla’da her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenlendi.
Tuzla’da her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Tuzla’da her cumartesi gece düzenlenen yasa dışı araç ve motosiklet buluşmalarına polis baskını gerçekleştirildi. Drift, yüksek ses ve trafik güvenliği şikayetleri üzerine bölge ablukaya alınırken çok sayıda sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 46 araç trafikten men edildi, toplamda 1 milyon 146 bin lira ceza kesildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan 5 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Akfırat’ta her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenledi. Drift ve yüksek ses şikayetleri üzerine bölge ablukaya alınırken çok sayıda araca işlem yapıldı. 46 araç trafikten men edilirken 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı.

1 milyon 146 bin TL idari para cezası

Tuzla’da her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 84 motosiklet ve araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 238 adet idari işlem uygulandı. Bu kapsamda toplam 1 milyon 146 bin TL idari para cezası kesildi.

46 araç trafikten men edildi

Uygulama sırasında çeşitli kural ihlalleri ve teknik yetersizlikler nedeniyle 46 araç trafikten men edildi. Ekiplerin hız, plaka, egzoz, güvenlik ekipmanı ve sürüş güvenliği konularında yoğun kontrol yaptığı aktarıldı.

Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.



