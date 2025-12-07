Tuzla'da yasa dışı buluşmaya operasyon: 46 araç men milyonluk ceza

İstanbul Tuzla’da her cumartesi gece düzenlenen yasa dışı araç ve motosiklet buluşmalarına polis baskını gerçekleştirildi. Drift, yüksek ses ve trafik güvenliği şikayetleri üzerine bölge ablukaya alınırken çok sayıda sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 46 araç trafikten men edildi, toplamda 1 milyon 146 bin lira ceza kesildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan 5 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Tuzla’da her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 84 motosiklet ve araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 238 adet idari işlem uygulandı. Bu kapsamda toplam 1 milyon 146 bin TL idari para cezası kesildi.
Uygulama sırasında çeşitli kural ihlalleri ve teknik yetersizlikler nedeniyle 46 araç trafikten men edildi. Ekiplerin hız, plaka, egzoz, güvenlik ekipmanı ve sürüş güvenliği konularında yoğun kontrol yaptığı aktarıldı.
Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.