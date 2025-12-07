Yeni Şafak
İstanbul'da metrekareye 45 kilogram yağış düştü

12:457/12/2025, Pazar
AA
Gece yarısı başlayan sağanak saat 04.00 civarı şiddetini artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. İstanbul'daki hava sıcaklıklarının 20 Aralık'a kadar (8-10 Aralık hariç) mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

İBB'den yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olduğu belirtildi.

Gece yarısı başlayıp, saat 04.00 civarı şiddetini artıran sağanağın Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy'de etkili olduğu ifade edilen açıklamada, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağışın öğleye kadar kuvvetli devam edip, yarın sabaha kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği, hafif rüzgarın ise öğleden itibaren kuvvetlenerek geceye kadar kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü bildirildi.

  • İstanbul'daki hava sıcaklıklarının 20 Aralık'a kadar (8-10 Aralık hariç) mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.


