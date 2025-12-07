Yeni Şafak
Gaziantep'te çarpışan 3 tırda yangın çıktı: Otoyol trafiğe kapandı

12:277/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
AA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında 3 tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürürken otoyolun Adana istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücülere öğrenemeyen mısır, un vs gübre yüklü 3 tırın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırlara müdahale ederek alevleri söndürdü.

Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda çıkan yangın söndürüldü.

GAZİANTEP'TE TIRLAR BİRBİRİNE GİRDİ


Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ



Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI


Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

#Gaziantep
#kaza
#yangın
