40 kilo veren doktor zayıflamanın büyük sırrını açıkladı: Ne detoks ne bitki çayı! İşte diyet listelerini çöpe attıracak yöntem

Sosyal medyadaki karmaşık diyet listelerini ve mucize kürleri unutun. İki yılda tam 40 kilo vererek büyük bir değişime imza atan Dr. Arjun Sabharwal, zayıflama sürecindeki "büyük sırrı" ifşa etti. Ünlü doktor, kilo vermeyi herkesin çözebileceği basit bir matematik problemine dönüştürdü. İşte binlerce kişiye ilham veren o formül ve doktorun "Bunu herkes bilmeli" dediği yöntem...
Kilo vermek isteyenler her gün yeni bir trendle karşılaşıyor. Kimi karbonhidratı suçluyor, kimi detoks sularından medet umuyor, kimi ise sadece yürüyüşle mucize bekliyor. Ancak hem İngiltere hem de Hindistan’da eğitim almış Böbrek Hastalıkları Uzmanı Dr. Arjun Sabharwal, tüm bu bilgi kirliliğini tek bir açıklamayla sildi attı.
İki yıl içinde tam 40 kilo vererek inanılmaz bir değişim yaşayan Dr. Sabharwal, sürecin aslında bir "illüzyon" olmadığını, arkasında yatan tek ve değişmez bir bilimsel gerçek olduğunu kanıtladı.
İşte binlerce kişiye ilham veren o formül ve doktorun "Bunu herkes bilmeli" dediği yöntem...
"TEK GERÇEK VAR: KALORİ AÇIĞI"
Dr. Sabharwal, Instagram üzerinden paylaştığı ve viral olan videosunda, zayıflamanın karmaşık diyetlerde değil, vücudun biyolojik matematiğinde saklı olduğunu belirtti. Doktorun altını çizdiği temel kural şu: "Kilo vermenin tek yolu kalori açığı oluşturmaktır."
1 KİLO YAĞ KAÇ KALORİ?
Dr. Sabharwal, süreci herkesin anlayabileceği netlikte şu formülle açıklıyor: "1 kilo yağ, tam olarak 7700 kaloriye eşittir."
Yani vücudunuzdan 1 kilo eksiltmek istiyorsanız, toplamda 7700 kalorilik bir açık yaratmanız gerekiyor. Bu açığı yaratmanın yolu ise dengeyi kurmaktan geçiyor: Ya daha az yiyeceksiniz ya da daha çok hareket edeceksiniz. En etkili sonuç ise bu ikisinin birleşimiyle alınıyor.
İŞTE ZAYIFLAMANIN MATEMATİĞİ: ADIM ADIM HESAPLAMA
Doktor Sabharwal, kilo verme hızının nasıl ayarlanacağını 80 kilo ağırlığındaki bir birey üzerinden şu basit örnekle anlatıyor:
80 kilo olan bir kişi, günde ortalama 2500 kalori harcar.
Eğer bu kişi günlük egzersiz yaparsa, harcanan enerji 3000 kaloriye kadar çıkar.
Bu noktada kişinin tercihleri devreye giriyor:
YAVAŞ VE İSTİKRARLI: Eğer kişi günde 2500 kalori tüketirse (egzersizle 3000 yaktığı senaryoda), günde 500 kalorilik bir açık oluşur. Bu da yaklaşık 15 günde 1 kilo kaybı demektir.
HIZLI SONUÇ: Eğer kişi kalori alımını 1800'e düşürürse, açık 1200 kaloriye çıkar. Bu matematik, 1 haftada yaklaşık 1 kilo vermeyi sağlar.
Dr. Sabharwal durumu, "Ortada bir sihir yok. Bu sadece net ve ölçülebilir bir matematik" sözleriyle özetliyor.
"SADECE TARTIYA ODAKLANMAYIN: KAS KAYBINA DİKKAT!"
Kilo verirken yapılan en büyük hatalardan birine de değinen uzman doktor, tartıdaki eksilmenin her zaman "yağ kaybı" anlamına gelmediği konusunda uyarıyor. Yanlış diyetler kasları eritebiliyor.
Dr. Sabharwal, "zayıf ama güçsüz" bir vücut yerine "fit ve sağlıklı" bir görünüm için 3 altın kuralı sıralıyor:
Protein tüketimini artırmak.
Direnç egzersizleri yapmak.
Sporu düzenli bir alışkanlık haline getirmek.
KRİTİK EŞİK: 3. HAFTA
Kalori saymanın ve yeni bir düzene alışmanın kolay olmadığını kabul eden Sabharwal, takipçilerine sabırlı olmaları gerektiğini söylüyor.
Doktora göre süreç şöyle işliyor:
1. Hafta: Herkes için en zorlu süreçtir.
2. Hafta: Vücut adapte olmaya başlar, süreç kolaylaşır.
3. Hafta: Kalori hesabı artık otomatikleşir, kişi farkında olmadan doğru tercihleri yapmaya başlar.
Dr. Sabharwal sözlerini şu çarpıcı mesajla bitiriyor: "Bu bir şok diyet değil, bu bilimin ta kendisi."