Bakan Kurum: Hatay da nergis gibi bir çiçek oldu

12:287/12/2025, Pazar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın inşa seferberliği kapsamında son anahtar teslim törenin yapılacağı Hatay’da bir dizi incelemelerde bulundu. Şantiyeleri ve şehir merkezini dolaşan Bakan Kurum’u Hataylılar “Bir şehrin umudu oldunuz” sözleriyle karşıladı.

Bakan Kurum, kendisine nergis çiçeği hediye eden bir vatandaşın “Nergis umut çiçeğidir. Sizin gibi umut verici” sözlerine “Hatay da bu nergis çiçeği gibi umudun yeşerdiği, filizlendiği çiçek oldu” yanıtını verdi. Bir vatandaşın “Bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız derken şaka yapmıyorduk Bakanım. Biz ne deliyiz, ne de veli. Biz Allah’ın emrettiği dosdoğru yoldayız. Sizleri de bize nasip etti” sözleri ziyarete katılanları duygulandırdı.


SON TESLİM TÖRENİ 27 ARALIK’TA HATAY’DA

Bakan Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay’daki son hazırlıkları yerinde inceledi. Emek Mahallesi’nde örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum ardından şantiyede işçi ve mühendislerle bir araya geldi. Bakan Kurum, sırasıyla Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tarihi Meclis Binası, Uzun Çarşı, Kurtuluş ve Kemalpaşa caddelerini dolaştı. Bakan Kurum, uğradığı tüm şantiyelerde işçiler ve mühendislerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Vatandaşların taleplerini dinledi.


Bakan Kurum’a ziyaretleri sırasında, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.


#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Murat Kurum
#Hatay
