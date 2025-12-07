Bakan Kurum: Hatay da nergis gibi bir çiçek oldu

Bakan Kurum, kendisine nergis çiçeği hediye eden bir vatandaşın “Nergis umut çiçeğidir. Sizin gibi umut verici” sözlerine “Hatay da bu nergis çiçeği gibi umudun yeşerdiği, filizlendiği çiçek oldu” yanıtını verdi. Bir vatandaşın “Bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız derken şaka yapmıyorduk Bakanım. Biz ne deliyiz, ne de veli. Biz Allah’ın emrettiği dosdoğru yoldayız. Sizleri de bize nasip etti” sözleri ziyarete katılanları duygulandırdı.