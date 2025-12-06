Bakan Kurum deprem bölgesinde son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'da incelemelerde bulundu

“Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tarih boyunca görmediği bir felaketin yaralarını en kısa süre içerisinde sarmış, bunu da milletiyle el ele vererek başarmıştır. Artık tüm dünya, şu gerçeği görmüş ve kabul etmiştir. Deprem bölgesinde dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır”