Bakan Kurum deprem bölgesinde son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'da incelemelerde bulundu

17:416/12/2025, Cumartesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Asrın inşa seferberliği kapsamında son anahtar teslim törenin yapılacağı Hatay’da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, yıl sonunda hedefimiz olan 453 bin konutumuzdan daha da fazlasını burada hak sahiplerine teslim ediyor olacağız” dedi.

“Türkiye, deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır” ifadesini kullanan Bakan Kurum,
“Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tarih boyunca görmediği bir felaketin yaralarını en kısa süre içerisinde sarmış, bunu da milletiyle el ele vererek başarmıştır. Artık tüm dünya, şu gerçeği görmüş ve kabul etmiştir. Deprem bölgesinde dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır”
diye konuştu. Bakan Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 5 milyon 440 bin başvurunun yapıldığını açıkladı.



#Murat Kurum
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Hatay
#deprem bölgesi
