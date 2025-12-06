Yeni Şafak
Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Elleri koli bandıyla bağlanmış, ipe asılı ceset bulundu

19:276/12/2025, Cumartesi
DHA
Beylikdüzü'nde bir sitedeki dairede Cengiz Yalçın (46) elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi.

Olay, Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın (46)'ın yanlız yaşadığı evine gitti. 

 Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı. Çilingirle eve girilince, Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

 Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cezane Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yalçın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

