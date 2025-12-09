Ülkeye midelerinde uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; S.C., R.B.C. ve G.M. yakalandı. S.C. ve R.B.C.’nin Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan iç beden muayenelerinde, mide kısımlarında bulunduğu tespit edilen 50 adet kapsül şeklinde toplam 554 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ işlem başlatıldı.