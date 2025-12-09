Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ülkeye midelerinde uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

Ülkeye midelerinde uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

11:109/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Uyuşturucu maddeler midelerinde bulundu
Uyuşturucu maddeler midelerinde bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda İran’dan Türkiye’ye gelen şüphelilerin midesinde kapsül şeklinde yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; S.C., R.B.C. ve G.M. yakalandı. S.C. ve R.B.C.’nin Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan iç beden muayenelerinde, mide kısımlarında bulunduğu tespit edilen 50 adet kapsül şeklinde toplam 554 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.



#Kayseri
#Uyuşturucu
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memura taban maaşta 60.000 TL rotası oluştu: Seyyanen zam artı formüller masada! Öğretmen, hemşire, polis...