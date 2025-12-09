Yeni Şafak
MSB: Van hudut hattında 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

10:539/12/2025, Salı
DHA
Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.
Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hudutlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.



