MSB: Van hudut hattında 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hudutlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.