Gazeteci Sait Bilgin'in acı günü: Günlerdir enkaz başında bekliyordu ailesini kaybetti

'Başımız sağ olsun dostlar... Deprem şehitlerimiz tek tek çıkıyor, hayat arkadaşımı ve evlatlarımı teşhis ettik. Muhtemelen uykudan bile uyanamadan vefat etmiş canlarım. Hepimiz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Umutla yanımda olan tüm dostlara ailem adına teşekkür ediyorum.