Gazeteci Sait Bilgin'in acı günü: Günlerdir enkaz başında bekliyordu ailesini kaybetti

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Sait Bilgin'in enkaz altındaki ailesinden acı haber
Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta Gazeteci Sait Bilgin'in iki oğlu, eşi ve yakın akrabaları enkaz altında kaldı.
Merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde Bilgin'in enkaz altındaki yakınları için yürütülen çalışmada çocukları Mazhar Kaan Bilgin, Sürur Hakan Bilgin ve eşi Pınar Bilgin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Sait Bilgin acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
'Başımız sağ olsun dostlar... Deprem şehitlerimiz tek tek çıkıyor, hayat arkadaşımı ve evlatlarımı teşhis ettik. Muhtemelen uykudan bile uyanamadan vefat etmiş canlarım. Hepimiz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Umutla yanımda olan tüm dostlara ailem adına teşekkür ediyorum.
İtikadımız, kadere inancımız tam ama koca caddede yıkılan tek binalara sebep olanlarla, mağazaların kolonlarını keserek hem geleceğimizi öldüren hem şehirlerimizin tarihini bitirenlerle iki cihanda hesaplaşacağım. Taziyelerinizi aldık kabul ediyorum, Rabbim sizleri korusun. '