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Gazeteci Sait Bilgin'in acı günü: Günlerdir enkaz başında bekliyordu ailesini kaybetti

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta Gazeteci Sait Bilgin'in iki oğlu, eşi ve yakın akrabaları enkaz altında kalmıştı. Günlerdir enkaz başında bekleyen ve ekiplerin başından bir an olsun ayrılmayan Bilgin, acı haberi sosyal medya hesabından 'Başımız sağ olsun dostlar' diyerek duyurdu.

18:11 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sait Bilgin'in enkaz altındaki ailesinden acı haber

Sait Bilgin'in enkaz altındaki ailesinden acı haber

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta Gazeteci Sait Bilgin'in iki oğlu, eşi ve yakın akrabaları enkaz altında kaldı.


Merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde Bilgin'in enkaz altındaki yakınları için yürütülen çalışmada çocukları Mazhar Kaan Bilgin, Sürur Hakan Bilgin ve eşi Pınar Bilgin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Sait Bilgin acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Gazeteci Bilgin'in paylaşımı şu şekilde;

'Başımız sağ olsun dostlar... Deprem şehitlerimiz tek tek çıkıyor, hayat arkadaşımı ve evlatlarımı teşhis ettik. Muhtemelen uykudan bile uyanamadan vefat etmiş canlarım. Hepimiz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Umutla yanımda olan tüm dostlara ailem adına teşekkür ediyorum.

İtikadımız, kadere inancımız tam ama koca caddede yıkılan tek binalara sebep olanlarla, mağazaların kolonlarını keserek hem geleceğimizi öldüren hem şehirlerimizin tarihini bitirenlerle iki cihanda hesaplaşacağım. Taziyelerinizi aldık kabul ediyorum, Rabbim sizleri korusun. '




#Kahramanmaraş depremi
#Gazeteci Sait Bilgin
#enkaz
#kayıp
2 saat önce
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Gazeteci Sait Bilgin'in acı günü: Günlerdir enkaz başında bekliyordu ailesini kaybetti
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