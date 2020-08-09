Fıstık kavgasında tüfekler çekildi: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde sabah saat 06.00’da fıstık tarlası sahibi olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün, tarlada kabalcı olarak çalışan işçilerle tartışmaya başladı.

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Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün

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Baba oğul hayatını kaybetti

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu tarla sahibi Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün pompalı tüfekle vurularak öldürülürken 6 kişi ise yaralandı.

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Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan iki kişiyi de hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GÜNDEM Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü