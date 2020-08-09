Gaziantep haberleri: Fıstık tarlasında kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
Fıstık kavgasında tüfekler çekildi: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde fıstık sahipleri ile fıstık kabalcıları arasında çıkan tartışmada baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kavgaya karışan 6 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde sabah saat 06.00’da fıstık tarlası sahibi olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün, tarlada kabalcı olarak çalışan işçilerle tartışmaya başladı.
Baba oğul hayatını kaybetti
Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu tarla sahibi Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün pompalı tüfekle vurularak öldürülürken 6 kişi ise yaralandı.
Geniş çaplı inceleme başlatıldı
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan iki kişiyi de hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.