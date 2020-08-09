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Gündem Fıstık kavgasında tüfekler çekildi Baba ve oğlu hayatını kaybetti
GAZİANTEP

Gaziantep haberleri: Fıstık tarlasında kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Fıstık kavgasında tüfekler çekildi: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde fıstık sahipleri ile fıstık kabalcıları arasında çıkan tartışmada baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kavgaya karışan 6 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde sabah saat 06.00’da fıstık tarlası sahibi olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün, tarlada kabalcı olarak çalışan işçilerle tartışmaya başladı.

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Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün

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Baba oğul hayatını kaybetti

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu tarla sahibi Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün pompalı tüfekle vurularak öldürülürken 6 kişi ise yaralandı.

4 arkadaş pompalı tüfekle öldürüldü
GÜNDEM
4 arkadaş pompalı tüfekle öldürüldü

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan iki kişiyi de hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
GÜNDEM
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

Pompalı tüfekle öldürülen kedisinin başında gözyaşı döktü
OYNAT 00:00
Pompalı tüfekle öldürülen kedisinin başında gözyaşı döktü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde M.C.'nin tüfekle vurduğu komşusu Burcu Akyıldız'a ait 'Sarıkız' adlı kedi telef oldu. M.C., gözaltına alınıp, serbest bırakılırken, Burcu Akyıldız ölen kedisini kucağına alarak gözyaşı döktü. Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. M.C., sokakta gördüğü komşusu Burcu Akyıldız'a ait kediyi, bilinmeyen bir nedenle tüfekle ateş ederek öldürdü. Sokağa çıkan Burcu Akyıldız, kediyi öldüren komşusuna tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler M.C.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C., daha sonra serbest bırakıldı.
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