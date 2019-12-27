Gel bir daha sarılayım

Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuştu. Daha önce Hacire Akar ve Hatice Ceylan’ın evlatlarına kavuşmasının ardından umutları artan, oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya’ya da müjdeli haber verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Mekiye Kaya, terör örgütü PKK’nın Irak’taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hüsniye Kaya, sevincini birlikte evlat nöbeti tuttuğu arkadaşlarıyla paylaştı.

SEVİNÇTEN KALBİM DURACAKTI

Bakan Soylu’nun telefonla arayarak durumu bildirdiği Kaya ailesi büyük mutluluk yaşadı. Anne Hüsniye Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonla arayarak kızının güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini verdiğini söyledi. Bakan Soylu’nun kendisine “Gözün aydın, kızın gelip, teslim oldu. Yarın kızına kavuşursun” dediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu: “Allah onun ne muradı varsa versin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ömrü uzun olsun. Onlar olmasaydı kızıma kavuşamazdım. 14 yaşında gitti, 5 yıl aradan geçmişti. Sevinçten az kaldı kalbim duracaktı.”

EVLADINI BAĞRINA BASTI

Müjdeli haberin ardından anne Hüsniye Kaya ile eşi Hüseyin Kaya, kızları Mekiye’yi görebilmek için ellerinde fotoğrafıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi. Mekiye ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüşen Kaya çifti, evlatlarını bağrına bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Kaya, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

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KURBAN OLURUM SİYAH GÖZLERİNE

Anne Kaya, evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. “Kurban olayım, inanmıyordum sana bir daha sarılacağıma. Her gün ağlıyordum. Ama Allah büyüktür” diyen Kaya, kızının öldüğünü bile düşündüğünü söyledi. Kaya, kızını 5 yıldır görmediğini vurgulayarak “Kurban olurum siyah gözlerine. Kara gözlüme kavuşacağıma inanmıyordum. Çok şükür. Kızım sanki topraktan çıkıp geldi” dedi.

KIZIM SANKİ YENİDEN DOĞDU

Baba Hüseyin Kaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti. Bakan Soylu’nun dün akşam kendilerine müjdeli haberi verdiğini hatırlatan Kaya, “Cumhurbaşkanımız, polisimiz bu konuda çok mücadele ediyor. Devletimiz güçlüdür. Kızım sanki yeniden doğdu. Diğer aileler de bu eyleme katılsın. Çocukları belki onları görür, onlar da çocuklarına kavuşurlar” diye konuştu.

Devletimiz sağ olsun

Hüsniye ve Hüseyin Kaya, kızları Mekiye’ye kavuştu.

Anne Kaya, “Çocukları dağda olan tüm annelerin gelip oturma eylemine katılmasını istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler. Devletimiz güçlüdür. Diyarbakır annelerinin eylemi boş değil. Devletimiz adeta toprak altındaki kızımı çıkardı” ifadelerini kullandı. Baba Hüseyin Kaya ise “Bu annelerin eylemi boşa değil. Eşim gitmeseydi, kızım gelmezdi. Devletimiz baba devlettir, herkese yardımcı oluyor. Cumhurbaşkanımız gibi biri Türkiye’ye gelmedi. Herkese yardımcı oluyor. Devletimiz sağ olsun var olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.”

GÜNDEM Geldim anne

Umutlandık biz de geldik

Vecihe ve Ekrem Gökkuş

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü oturma eylemine 115’inci günde bir aile daha katıldı. Bitlis’in Güroymak ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Okan için Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine dahil olan anne Vecihe Gökkuş, çocuğunun, 12 yaşında, simit satarken dağa götürüldüğünü söyledi. Tüm girişimlerine rağmen oğlunu terör örgütünün elinden alamadıklarını ifade eden Gökkuş, evladını almadan gitmeyeceklerini belirtti.

KURBAN OLAYIM GERİ DÖN

Gökkuş, “Oğlumu almak için buraya geldik. Oğlum devletten çekinme. Devlet senin annenden ve babandan daha iyidir. Biz seni istiyoruz. Beni görüyorsan dön. Bu dava Kürtlerin davası değil. Sana kurban olayım Okan, geri dön. Devlet bizden daha çok senin gelmeni istiyor” dedi. Baba Ekrem Gökkuş da 5 yıldır oğlundan haber alamadıklarını söyledi. Oturma eylemini televizyondan gördüklerini, çocuklarına kavuşan anneleri görünce çok mutlu olduklarını dile getiren Gökkuş, “Ailelerin çocuklarını almalarının sevinciyle biz de buraya geldik. Sanki bizim çocuğumuz gelmiş gibi sevindik ve o umutla geldik” diye konuştu.

Hani boşuna oturuyorduk?

Songül Altıntaşnn

Nöbetteki annelerden Songül Altıntaş, kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yaptığını ifade ederek, Hüsniye Kaya’nın evladına kavuşmasına çok sevindiklerini belirtti. Üçüncü kez bu sevinci yaşadıklarını aktaran Altıntaş, “Hüsniye arkadaşımızın da kızı geldi, dünyalar bizim oldu. Darısı hepimizin başına” diye konuştu. Altıntaş, oturma eylemi sayesinde bu ailelerin çocuklarına kavuştuğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “Bu çocukların gelmeleri birçok kişiye ders olsun. Diyorlardı ya ‘O anneler boşuna orada oturuyor’ diye. Hani gerçek değildi. Bizim duygularımız gerçektir. Evlatlarımıza hasretiz ve evlatlarımızı istiyoruz. Bir çocuk annesine, babasına kavuşunca dünyalar bizim oluyor.” Ağrı’dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için gelerek oturma eylemine katılan baba Yasin Kaya, Hüsniye Kaya’nın da evladına kavuşmasıyla umutlarının daha da arttığını dile getirdi. Baba Kaya, “Darısı bizim başımıza” dedi.