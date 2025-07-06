Giresun'da 'Islık Dili' festivali düzenlendi

Kültürel mirasın önemini vurgulayan Altınışık, "Binlerce yıl ve hatta sonsuza kadar bu coğrafyada var olmak ve kök salmak için tarihimize, inançlarımıza, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız ve onları gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Ben gelenek ve göreneklerinize sahip çıktığınız için hepinizi tebrik ediyorum." dedi.