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Giresun'da 'Islık Dili' festivali düzenlendi

Giresun'da 'Islık Dili' festivali düzenlendi

16:486/07/2025, Pazar
AA
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Giresun
Giresun

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "26. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin (kuş dili) korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için organize edilen etkinlik, köyün festival alanında gerçekleştirildi.


Festivalde ıslık diliyle konuşma yarışması yapıldı. Köy halkı, bazı cümleleri ıslıkla anlatmaya çalıştı.


Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, burada, Kuşköy halkının, bulunduğu coğrafyada yüzyıllardır geleneklerine göre yaşadığını söyledi.



Kültürel mirasın önemini vurgulayan Altınışık, "Binlerce yıl ve hatta sonsuza kadar bu coğrafyada var olmak ve kök salmak için tarihimize, inançlarımıza, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız ve onları gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Ben gelenek ve göreneklerinize sahip çıktığınız için hepinizi tebrik ediyorum." dedi.


Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, ıslık dilinin sadece kendilerinin değil herkesin ortak kültürü olduğunu belirterek, bu kültürü yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.


Festivale AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Çanakçı Kaymakamı Faruk Aksoy, Belediye Başkanı Tuncay Kasım ve vatandaşlar katıldı.





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