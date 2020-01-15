Gündem Gökten müzeye
ÇORUM

Gökten müzeye

Çorumlu Mutlu Yılmaz’ın, geçen yıl tarlasında bulup banka kasasında sakladığı 68 kiloluk göktaşı müzede sergilenecek. Taşı görmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Yılmaz, “En son Rusya’dan 68 bin dolar teklif edildi. Ancak biz taşın değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz o yüzden kabul etmedik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mutlu Yılmaz
Mutlu Yılmaz

Çorum’da çiftçi Mutlu Yılmaz’ın, geçen yıl tarlasında bulup banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk ‘gök taşı’, müzede sergilenecek. Alaca ilçesinde yaşayan Yılmaz, 28 Nisan 2019’da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için temizlerken gördüğü taşın gök taşı olmasından şüphelenerek evine götürdü. Yılmaz, bir numuneyi incelenmesi için Amerika’daki üniversiteye ulaştırdı. İncelemede taşın ‘gök taşı’ olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşının kentte merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Talebe olumlu cevap veren Yılmaz, gök taşını görevlilere teslim etti. Gök taşının 1 ay süreyle Çorum Müzesi’nde sergilenecek.

Tarlada bulunup banka kasasında saklanan taş

RUSYA’DAN 68 BİN DOLAR TEKLİF

‘Gök taşı’nın en az 4 bin yıllık olduğunun tahmin edildiğini anlatan Mutlu Yılmaz, “Taşa baktığında normal bir taş gibi duruyor ama kaldırmaya çalıştığımda ne kadar ağır olduğunu görünce şüphelendim. Taştan bir parçayı makine ile kesip gönderdik. İçinin siyah ve parlak gri renkte olduğunu gördük. Hatta taşın kesilen parçaları hava ile temas ettikçe daha da kararıyor. Amerika’ya gönderdiğimiz parçasına yapılan incelemede gök taşı olduğu kesinleşti. İçinde 12 element bulunduğu bize söylendi. Özellikle yurt dışında gök taşı ile ilgilenen çok kişi var. En son Rusya’dan 68 bin Dolar teklif edildi. Ancak biz taşın değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz o yüzden kabul etmedik. Tabii ki amacımız değerini verecek bir alıcıya taşı satmak” dedi.

BAŞKA KÖYLERDEN GELENLER OLUYOR

  • Gerdekkaya köyü Muhtarı Gıyasettin Yılmaz ise ‘gök taşı’nın duyulmasının ardından birçok kişinin köye gelip başka bir ‘gök taşı’ bulmak için detektörle arama yaptığını söyleyerek “Çok büyük bir ilgi oldu. Hem gök taşını görmek isteyenler oluyor hem de merak edip ‘Acaba biz de bulabilir miyiz’ diyerek aramaya gelenler oluyor” dedi.

Tarlasında buldu banka kasasında saklıyor: 68 bin dolar verdiler kabul etmedi
FOTOĞRAF 24
Title
Alaca ilçesine bağlı Gerdekkaya köyünde yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz, 28 Nisan 2019'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı. Yılmaz, çok ağır olması nedeniyle taşı, yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın göktaşı olmasından şüphelenen Yılmaz, bulunduğu yerden alarak evine getirdi.
Title
Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla Amerika'daki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede; taşın bir 'gök taşı' olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.
Title
12 haneli Gerdekaya köyünde 'gök taşı'nın ilçenin yanı sıra kentte de merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri harekete geçip, Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti. Turizm müdürlüğü yetkilileri, 'gök taşı'nın Çorum Müzesi’nde sergilenmesi talebini Yılmaz'a iletti. Talebe olumlu cevap veren Yılmaz, muhafaza ettiği banka kasasından aldığı 'gök taşı'nı müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. 'Gök taşı'nın 15 Ocak itibariyle 1 ay süreyle Çorum Müzesi’nde sergileneceği, ardından da yeninden bir banka kasasına konulacağı belirtildi.
Title
'Gök taşı'nın en az 4 bin yıllık olduğunun tahmin edildiğini anlatan Mutlu Yılmaz, “Taşa baktığında normal bir taş gibi duruyor ama kaldırmaya çalıştığımda ne kadar ağır olduğunu görünce şüphelendim. Taştan bir parçayı makine ile kesip gönderdik. İçinin siyah ve parlak gri renkte olduğunu gördük. Hatta taşın kesilen parçaları hava ile temas ettikçe daha da kararıyor. Amerika’ya gönderdiğimiz parçasına yapılan incelemede gök taşı olduğu kesinleşti. İçinde 12 element bulunduğu bize söylendi. Özellikle yurt dışında göktaşı ile ilgilenen çok kişi var. Bizde 'gök taşı'nı satmak istiyoruz. Talepler geliyor. En son Rusya’dan 68 bin Dolar teklif edildi. Ancak biz taşın değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz o yüzden kabul etmedik. Tabii ki amacımız değerini verecek bir alıcıya taşı satmak” dedi.
Title
Mutlu Yılmaz, 'gök taşı'nın duyulması ile birlikte büyük bir merak konusu olduğunu da belirterek “Çok kişi arayıp gök taşını görmek istediğini söyledi. En son İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri müzede taşı sergilemek istediklerini söylediler. Öğrencilerin vatandaşların görmesi için bizde kabul ettik. Gök taşını müze yetkililerine teslim ettik. 15 Ocak’ta Çorum Müzesi’nde 1 ay süreyle sergilenecek. Ardından taşı, tekrar geri alacağız. İlimize muhakkak katkısı olacaktır diye konuştu.
Title
Gerdekkaya köyü Muhtarı Gıyasettin Yılmaz ise 'gök taşı'nın duyulmasının ardından birçok kişinin köye gelip başka bir 'gök taşı' bulmak için detektörle arama yaptığını söyleyerek “Çok büyük bir ilgi oldu. Hem gök taşını görmek isteyenler oluyor hem de merak edip ‘Acaba bizde bulabilir miyiz’ diyerek aramaya gelenler oluyor. Köyümüz bir anda ilimizde gündem oldu. Gök taşı ile birlikte köyümüzde tanındı. Şimdi gök taşı müzede sergilenecek. Merak edenler göktaşını müzede görebilecekler” dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Tarlasında buldu banka kasasında saklıyor: 68 bin dolar verdiler kabul etmedi
Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz'ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulup, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk 'gök taşı', Çorum Müzesi'nde sergilenecek. Müzede, 1 ay süreyle gecici olarak sergilenecek taşı, görmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Yılmaz, "Taşa, talepler geliyor. En son Rusya'dan 68 bin Dolar teklif edildi. 15 Ocak itibariyle gök taşı 1 ay süreyle müzede sergilenecek. Ardından taşı geri alıp, bankada muhafaza edeceğiz" dedi.
Dersini veririz

Dersini veririz

Erdoğan: Müdahale etmeseydik, Hafter tüm ülkeyi ele geçirecekti.
Savaşı seçti

Savaşı seçti

Yeniden saldırmak için başkent güneyine yığınak yapıyor.
Ruhanidenparalel iması

Ruhani'den
paralel iması

Devrim Muhafızları Ordusu'nu işaret etti.
Hafter<br>Trablus'a saldırdı

Hafter
Trablus'a saldırdı

​Salahaddin ve Er-Ramle bölgelerine roket saldırısı düzenlendi.
FETÖ CIA'ya<br>yardım ediyor

FETÖ CIA'ya
yardım ediyor

MİT belgeleri F​ETÖ-CIA ilişkisini ortaya koydu.
Akdeniz'deki<br>dengeler değişecek

Akdeniz'deki
dengeler değişecek

​Kanal İstanbul, Yunanistan'ın da gündeminde.

Eve dönüşe yeni rota

Eve dönüşe yeni rota

​1 Aralık'tan beri Türkiye sınırına 312 bin kişi göç etti.
FETÖ imamıyla<br>gidip gelmiş

FETÖ imamıyla
gidip gelmiş

​Eski CHP'li Başkan İbrahim Burak Oğuz özet hatla görüşmüş.
Hafter ateşkesi bozdu

Hafter ateşkesi bozdu

​Savaşa devam edeceklerini duyurdular.
Bununla bir yere varamazsınız

Bununla bir yere varamazsınız

​Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif açıklamasına sert cevap.
Katyuşa ile vurdular

Katyuşa ile vurdular

​Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı.
İspanya'da patlama

İspanya'da patlama

​Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı.
Kredi iddiaları <br>asılsız çıktı

Kredi iddiaları
asılsız çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.
100 bin <br>hayvan itlaf edildi

100 bin
hayvan itlaf edildi

Altı ülke ithalatını tamamen durdurdu.
Türkiye denge getirdi

Türkiye denge getirdi

Sözcü Kalın, Libya'nın kilit rolüne dikkat çekti.
Tüm zamanların rekoru

Tüm zamanların rekoru

​Tahvil faizlerindeki düşüşle tarihi kapanış geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.