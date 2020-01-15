Gökten müzeye

Çorum’da çiftçi Mutlu Yılmaz’ın, geçen yıl tarlasında bulup banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk ‘gök taşı’, müzede sergilenecek. Alaca ilçesinde yaşayan Yılmaz, 28 Nisan 2019’da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için temizlerken gördüğü taşın gök taşı olmasından şüphelenerek evine götürdü. Yılmaz, bir numuneyi incelenmesi için Amerika’daki üniversiteye ulaştırdı. İncelemede taşın ‘gök taşı’ olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşının kentte merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Talebe olumlu cevap veren Yılmaz, gök taşını görevlilere teslim etti. Gök taşının 1 ay süreyle Çorum Müzesi’nde sergilenecek.

Tarlada bulunup banka kasasında saklanan taş

RUSYA’DAN 68 BİN DOLAR TEKLİF

‘Gök taşı’nın en az 4 bin yıllık olduğunun tahmin edildiğini anlatan Mutlu Yılmaz, “Taşa baktığında normal bir taş gibi duruyor ama kaldırmaya çalıştığımda ne kadar ağır olduğunu görünce şüphelendim. Taştan bir parçayı makine ile kesip gönderdik. İçinin siyah ve parlak gri renkte olduğunu gördük. Hatta taşın kesilen parçaları hava ile temas ettikçe daha da kararıyor. Amerika’ya gönderdiğimiz parçasına yapılan incelemede gök taşı olduğu kesinleşti. İçinde 12 element bulunduğu bize söylendi. Özellikle yurt dışında gök taşı ile ilgilenen çok kişi var. En son Rusya’dan 68 bin Dolar teklif edildi. Ancak biz taşın değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz o yüzden kabul etmedik. Tabii ki amacımız değerini verecek bir alıcıya taşı satmak” dedi.

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BAŞKA KÖYLERDEN GELENLER OLUYOR

Gerdekkaya köyü Muhtarı Gıyasettin Yılmaz ise ‘gök taşı’nın duyulmasının ardından birçok kişinin köye gelip başka bir ‘gök taşı’ bulmak için detektörle arama yaptığını söyleyerek “Çok büyük bir ilgi oldu. Hem gök taşını görmek isteyenler oluyor hem de merak edip ‘Acaba biz de bulabilir miyiz’ diyerek aramaya gelenler oluyor” dedi.