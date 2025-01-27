Grand Kartal Otel’in muhasebecisinden itiraf geldi: Belediye ile anlaşmışlar

"Ahmet Demir’e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine ‘iptal dilekçesi verin’ demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel’in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi."