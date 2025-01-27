Grand Kartal Otel’in muhasebecisinden itiraf geldi: Belediye ile anlaşmışlar

Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel’in muhasebecisi Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti. Özdemir "Otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'iptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık" dedi.
Grand Kartal Otel’de muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Kadir Özdemir, otelin yangın denetimi için başvuru yapan kişi olarak dikkat çekiyor.
Özdemir’in 12 Aralık 2024’teki başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları, otelde denetim gerçekleştirmişti. Denetim sonucunda, otelin yangın güvenliği açısından uygun olmadığına dair bir rapor hazırlanarak Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne sunulduğu belirlendi.
"Durumu ilettim"
"Genel müdür iptal etmemi istedi"
- "Ahmet Demir’e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine ‘iptal dilekçesi verin’ demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel’in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi."
Başvuruyu 1 gün sonra kabul etmiş
Takvim'in haberine göre Kadir Özdemir’in ifadesine göre, Grand Kartal Otel’in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024’te verildi.