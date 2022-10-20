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ANKARA

Güzel’in vekilliği düşürülüyor

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel'in, milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç başlıyor. Güzel’in dosyası bugün Meclis Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'nda ele alınacak.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Güzel’in vekilliği düşürülüyor
​Güzel’in vekilliği düşürülüyor.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel'in, milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç başlıyor. Güzel’in dosyası bugün Meclis Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'nda ele alınacak.

KOMİSYON KARAR VERECEK

TBMM Başkanlık Divanı, 5'i haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un 6 birleşimine 'özürsüz' veya 'izinsiz' katılmadığı gerekçesiyle Anayasa'nın ve İç Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan dosyayı Karma Komisyon'a havale etti. Komisyondan Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi yönünde karar çıkması bekleniyor. Kararın alınmasının ardından komisyon raporunu Meclis Genel Kurulu'na sunacak. Güzel hakkında son kararı Genel Kurul verecek.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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