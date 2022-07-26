Hakkari Valisi Akbıyık’tan kitap dağıtım rekoru

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, karşılaştığı her çocuğa kitap hediye ederek okumaya teşvik etmeye devam ediyor. Hakkari’ye atandığı günde ‘Hakkari’de Hayat Var’ sloganı ve ‘Bir Kitap Bir İnsan’ kampanyası başlatan Vali Akbıyık, bugüne kadar karşılaştığı, sohbet ettiği ve dokunduğu her çocuğa kitap hediye ederek rekor bir kitap dağıtımına imza attı. Çocuklara kitap dağıtarak onları okumaya teşvik eden Vali Akbıyık’ın şu ana kadar çocuklara 50 binin üzerinde kitap dağıtığı belirtildi. Hakkari’de çocuklar başta olmak üzere yetişkinleri de kitap okumaya teşvik eden Vali Akbıyık, kitap dağıtım rekorunu elinde bulunduruyor.